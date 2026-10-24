ஸ்டார்ட் அப் கட்டுரை: ஆளப்போகும் சுதேசி ஏ.ஐ.

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ADDED : அக் 23, 2026 07:34 PM
– எல்.உமாசங்கர் –
வரலாறு சில சமயம் கதவைத் தட்டுவதில்லை. கதவையே பெயர்த்து எறிந்துவிட்டு உள்ளே நுழைகிறது!
அந்தக் கணத்தில் நேற்று வரை முடியாது என்று நம்பப்பட்டதெல்லாம் சாத்தியமாகிறது. ஒரு தலைமுறையின் கனவு, அடுத்த தலைமுறையின் அன்றாடமாகிறது. அதிகாரமும் செல்வமும் ஒரு சிலரிடம் மட்டுமே குவிந்திருந்த பழைய உலகின் கோட்டைச் சுவர்கள் விரிசல் விடுகின்றன. இன்று உலகம் அந்த விரிசலின் விளிம்பில் நிற்கிறது.
நீராவி மனித உழைப்பை மறுவரையறை செய்தது. மின்சாரம் இரவை அழித்தது. கணினி தகவலைத் தலைகீழாகப் புரட்டியது. இணையம் தேசங்களை இணைத்தது. இப்போது செயற்கை நுண்ணறிவு எனப்படும் ஏ.ஐ., மனித அறிவின் எல்லையையே கேள்வி கேட்கிறது.
இது இன்னொரு கருவி அல்ல. நாம் சிந்திக்கும் விதம், பிழைக்கும் விதம், கற்கும் விதம், குணப்படுத்தும் விதத்தையே மாற்றும் பேரலை. இதன் பொருளாதார உயரம் பல டிரில்லியன் டாலர்கள் என்கின்றனர்; ஆனால் எண்ணைப் பார்த்து வியப்பதில் பயனில்லை. அந்தச் செல்வத்தை உருவாக்கும் அறிவு யாரிடம் இருக்கிறது என்பதுதான் கேள்வி.
அந்தக் கேள்வியின் மையத்தில் இந்தியா இருக்கிறது.
கோடிக்கணக்கான இளைஞர்கள், தேர்ந்த பொறியியல் மூளைகள், டிஜிட்டலை உயிர்மூச்சாகக் கொண்ட மக்கள், தீர்க்கப்படாத கோடி பிரச்னைகள் - இவை அனைத்தும் ஒரே புள்ளியில் குவியும்போது என்ன நிகழும்?
இந்தியாவின் அடுத்த பாய்ச்சல், உலகம் செய்ததைப் பயன்படுத்துவதில் இல்லை. உலகத்துக்கே தேவையானதை இந்தியா செய்வதில் இருக்கிறது. அதற்கான அக்னிச் சிறகுகள் ஏற்கனவே விரியத் தொடங்கிவிட்டன.
வலிக்குத் தீர்வு
சென்னையில் ஓர் இரவு. திரை வெளிச்சத்தில் இளைஞர்கள். பல ஆயிரம் மைல் தள்ளி இருக்கும் ஒரு வாடிக்கையாளருக்காகக் குறியீடு எழுதப்படுகிறது. இந்தக் காட்சி தான் பல ஆண்டுகளாக இந்தியாவின் பொருளாதார முகம்.
உலகம் செய்த தொழில்நுட்பத்தைத் திறம்பட இயக்குவதில் நாம் ராஜா. ஆனால் உலகம் பயன்படுத்தும் அடுத்த தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்குவதில் ஏன் நாம் ராஜாவாகக் கூடாது? - இதுதான் இன்றைய இளைஞனின் கேள்வி.
சேவை தவறல்ல. அது நமக்கு வலிமை தந்தது. ஆனால் சொந்த அறிவுச் சொத்தை, சொந்தத் தயாரிப்பை, சொந்தத் தளத்தை உருவாக்குவது இன்னொரு வகை வலிமை.
ஏ.ஐ. அந்த வாசலை அகலத் திறந்துவிட்டது. பெரிய கட்டடம் இல்லாமலேயே, திருப்பூரில் இருக்கும் ஓர் இளைஞனால் உலகமே பயன்படுத்தும் கருவியைச் செய்ய முடியும். இன்றைய கேள்வி உன்னிடம் எவ்வளவு பெரிய அலுவலகம் இருக்கிறது? என்பதல்ல. உலகின் எந்த வலியை நீ தீர்க்கப் போகிறாய்? என்பதுதான்.
தேவையான ஏ.ஐ.
அதிகாலை நான்கு மணி. விவசாயியின் வியர்வையில் விளைந்த தக்காளி வண்டியில் ஏறுகிறது. அவர் மனதில் ஒரே பதட்டம் - இன்று விலை கிடைக்குமா? விளைச்சல் இருந்தாலும் விலை இல்லை. விலை இருந்தாலும் வண்டி இல்லை. இது விவசாயியின் தோல்வி அல்ல. உடைந்து கிடக்கும் வினியோகச் சங்கிலியின் தோல்வி.
இந்தச் சங்கிலியைக் கோர்க்க முயன்ற கதைதான் ‘நிஞ்சாகார்ட்’. வயலில் இருந்து கடைக்கு - தரவு, தொழில்நுட்பம், லாரி என அனைத்தையும் கோர்த்து, அழுகிப்போகும் காய்கறியை அதிசயமாகக் காப்பாற்றியது.
இதில் பாடம் என்ன? ஏ.ஐ. என்பது பெங்களூரு ‘ஏ.சி’ அறைக்கான பொருள் அல்ல. மண்ணின் ஈரத்தை அளப்பது, பயிர் நோயை முன்கூட்டியே சொல்வது, சந்தை தேவையைக் கணிப்பது... ஆம்; - இவைதான் இந்தியாவுக்குத் தேவையான ஏ.ஐ.
விவசாயியைத் தொழில்நுட்பத்துக்கு மாற்ற வேண்டாம். விவசாயிக்கு ஏற்ற தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்குவோம். அவர் பேசும் தமிழில் பேசும் ஏ.ஐ.யை உருவாக்குவோம்.
எது மனிதநேயம்?
ஒரு கிராமத்து முதியவருக்கு நெஞ்சுவலி. பெரிய மருத்துவமனையோ, ஐம்பது கி.மீ. தள்ளி; இ.சி.ஜி. எடுக்க வழியில்லை. இங்கே ஒவ்வொரு நிமிடமும் உயிர். இந்த இடைவெளியை நிரப்ப வந்ததுதான் ‘அகட்சா’ நிறுவனத்தின் ‘சங்கேட்லைப்’ போன்ற கையடக்க இ.சி.ஜி. கருவிகள். உள்ளங்கையில் அடங்கும் இந்தக் கருவி, இதயத் துடிப்பைப் பதிவு செய்து, உடனே மருத்துவருக்கு அனுப்புகிறது.
இது மருத்துவமனைக்கு மாற்று அல்ல.
அவசர அறிகுறி என்றால் உடனே மருத்துவ உதவியைத் தேடுவதுதான் முதல் கடமை. ஏ.ஐ.யின் பகுப்பாய்வு மருத்துவரின் தீர்ப்புக்கு உதவியே தவிர, மருத்துவருக்கு மாற்று அல்ல.
ஆனால் இதன் மனிதநேயம் புரிகிறதா? தொழில்நுட்பத்தின் உயரம் அதன் விலையில் இல்லை. அது எவ்வளவு பேரைத் தொடுகிறது என்பதில் இருக்கிறது. அதுதான் இந்திய ஏ.ஐ.யின் முகமாக இருக்க வேண்டும்.
இடைவெளி குறையும்
அருமையான கருவியைச் செய்துவிட்டால் மட்டும் போதுமா? அதைக் கோடி பேரிடம் கொண்டு சேர்க்கும் சாலை வேண்டாமா? இந்தியா அந்தச் சாலையை ஏற்கனவே அமைத்துவிட்டது. ஆதார், யு.பி.ஐ., ஓ.என்.டி.சி. போன்ற டிஜிட்டல் பொதுக் கட்டமைப்புகள் தான் அந்தச் சாலை. ஒரு சிறு கடைக்காரர் கூட, யு.பி.ஐ. மூலம் பணம் பெறுவதும், ஓ.என்.டி.சி. மூலம் வாடிக்கையாளரை அடைவதும் இன்று சாத்தியம்.
ஏ.ஐ. இந்தச் சாலையில் ஏறும்போது மாயம் நிகழ்கிறது. சிறு தொழிலுக்கான தானியங்கி கணக்கு பிள்ளை, தமிழில் பேசும் வணிக உதவியாளர், சரக்கைக் கணிக்கும் கருவி - இவை எல்லாம் இனி கற்பனை அல்ல. இதுதான் பெரிய நிறுவனங்களுக்கும் சிறு தொழிலுக்கும் இடையிலான இடைவெளியை ஏ.ஐ. குறைக்கும் இடம்.
கோவையின் மோட்டார் சத்தம், திருப்பூரின் பின்னலாடைப் பரபரப்பு, சென்னையின் கோடிங் வெளிச்சம், மதுரையின் கல்லுாரிகள் - இவை தனித்தனி அல்ல. ஒரே நுாலில் கோர்த்த மணிகள். அந்த நுாலின் பெயர் உழைப்பு.
ஜவுளியில் துணிக்கிழிசலைக் கண்டுபிடிக்கும் கம்ப்யூட்டர் பார்வை, மோட்டார் கம்பெனியில் மெஷின் பழுதாகப்போவதை முன்கூட்டியே சொல்லும் ஏ.ஐ., மருத்துவமனையில் நோயாளி தரவைப் பாதுகாக்கும் கருவி - இவை எல்லாம் தமிழகத்தில் இருந்து பிறக்க முடியும். ஏனெனில் இங்கே தொழில் அனுபவம் இருக்கிறது.
இதற்கு ஜோஹோ ஒரு சாட்சி. பெருநகரம் இல்லாமல், வெளிநாட்டு முதலீடு இல்லாமல், உலகத்தரத் தயாரிப்பைச் செய்ய முடியும் என்று காட்டியது ஜோஹோ. ஸ்ரீதர் வேம்பு காட்டிய பாடம் தெளிவானது - உலகத்தரம் என்பது புவியியல் எல்லைக்குள் அடங்குவதில்லை.
ஏ.ஐ. காலத்தில் இந்தப் பாடம் இன்னும் முக்கியம். தரமான இணையம், திறன் பயிற்சி, கல்லுாரி – - தொழிற்சாலை கூட்டு - இவை சென்னையைத் தாண்டி கோவை, திருச்சி, சேலத்திலும் வலுக்க வேண்டும். அப்போதுதான் ஒரு இளைஞர் தன் ஊரில் இருந்தே உலகை ஜெயிக்க முடியும்.
வரலாற்றுப் புரட்சி
ஒரு வகுப்பில் நாற்பது பிள்ளைகள். ஒரே பாடம். ஆனால் புரிதல் நாற்பது விதம். ஏ.ஐ. இங்கே ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் தனி ஆசிரியராக முடியும். புரியாத கணக்கை வேறு உதாரணத்தில் சொல்லும், தமிழில் அறிவியலை விளக்கும்.
ஆனால் ஏ.ஐ. ஒருபோதும் ஆசிரியருக்கு மாற்று ஆகாது. ஆசிரியர் பாடத்தை மட்டும் தருவதில்லை. நம்பிக்கையைத் தருகிறார். ஒழுக்கத்தைத் தருகிறார். ஏ.ஐ. ஆசிரியரின் கைகளை வலுப்படுத்தட்டும், இடத்தைப் பறிக்க வேண்டாம்.
அதேபோல், இந்தப் புரட்சிக்கு நிழல்களும் உண்டு. சில வேலைகள் மாறும், தவறான தகவல் பரவும், தரவில் இருக்கும் பாகுபாடு தொடரும். மருத்துவம், நிதி போன்ற உயிர் சார்ந்த துறைகளில் ஏ.ஐ. சொல்வதைக் கண்மூடி நம்பக்கூடாது. வேகத்தை விட, பாதுகாப்பும் நேர்மையும் முக்கியம்.
நம் தேசத்தின் மிகப்பெரிய பலமும் அழகும் அதன் மொழிகள்தான். ஆனால் ஆங்கிலம் தெரியாத ஒரே காரணத்தால் கோடிக்கணக்கான மக்களின் திறமை சந்தைக்கு வராமலேயே போய்விடுகிறது. இந்த நிலையை ஏ.ஐ. முற்றிலுமாக மாற்றத் தொடங்கிவிட்டது.
இன்று இந்திய மொழிகளுக்கென்றே பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்படும் 'சர்வம் ஏ.ஐ.' போன்ற சுதேசி மொழி மாதிரிகள், நம் சொந்த மண்ணின் குரலைப் புரிந்துகொள்கின்றன. குரல் வழி கட்டளைகள் மூலம் ஒரு சாமானியப் பெண்ணும் தன் தாய்மொழியிலேயே அரசுச் சேவைகளைப் பெற முடியும், வங்கிக் கணக்குகளை இயக்க முடியும், உலக அறிவைப் பெற முடியும். இது வெறும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அல்ல; அறிவையும் வாய்ப்புகளையும் ஜனநாயகப்படுத்தும் வரலாற்றுப் புரட்சி.
வெறும் சாப்ட்வேர் மட்டுமல்ல; உலகையே ஆளப்போகும் ஹார்டுவேர் மற்றும் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளையும் இந்திய மண்ணில் இருந்தே உருவாக்க முடியும் என்பதை இந்த இளைஞர்கள் நிரூபித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
துணிவே துணை
ஒரு நாட்டின் எதிர்காலத்தை அதன் கடந்தகால வெற்றிகள் தீர்மானிப்பதில்லை. அந்த வெற்றிகளில் இருந்து அது பெறும் துணிச்சல்தான் தீர்மானிக்கிறது.
இந்தியா விண்வெளியில் சாதித்துவிட்டது. மருந்தில் உலகைக் காத்துவிட்டது. யு.பி.ஐ. மூலம் பணத்தை ஜனநாயகப்படுத்திவிட்டது. இவை எல்லாம் பட்டியலுக்காக அல்ல. அடுத்த கட்டத்துக்கான அடித்தளத்துக்காக.
ஏ.ஐ. நமக்குப் புதிய சிறகுகளைத் தந்திருக்கிறது. ஆனால் சிறகு இருப்பதால் மட்டும் பறவை பறந்துவிடாது. திசை தெரிய வேண்டும். காற்றைப் புரிய வேண்டும். பறப்பதற்கான வலிமை வேண்டும்.
அந்த வலிமையை ஆராய்ச்சியில் இருந்து பெறுவோம். திசையை மனிதநேயத்தில் இருந்து பெறுவோம். அடித்தளத்தைத் தரமான கல்வியில் இருந்து எழுப்புவோம்.
வரலாறு சில நாடுகளுக்கு வாய்ப்பைக் காட்டுகிறது. சில நாடுகள் அதைப் பயன்படுத்துகின்றன. வெகு சில நாடுகள் மட்டுமே தங்கள் காலத்தின் எல்லையையே மாற்றி எழுதுகின்றன.
இந்தியா எதைத் தேர்ந்தெடுக்கப் போகிறது?
இந்தக் கேள்விக்கான பதில் டெல்லியில் எழுதப்படாது. இன்று திருப்பூரில் ஒரு சிறு தொழிற்சாலையில் யோசிக்கும் இளைஞனின் நோட்டில், கோவையில் ஒரு ஆய்வகத்தில் எரியும் விளக்கில், ஒரு கிராமத்துப் பள்ளியில் கேட்கப்படும் கேள்வியில் எழுதப்படும்.
உலகம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. அதைப் பின்தொடர்வது நம் வேலை அல்ல. அந்த மாற்றத்தில் இந்தியாவின் கையெழுத்தைப் பதிப்பதுதான் நம் வரலாற்றுக் கடமை.
வானம் காத்திருக்கிறது. அக்னிச் சிறகுகள் தயார். பறப்போமா?