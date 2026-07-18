﻿ மோசமான சாலையால் மாணவர்கள் தவிப்பு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:13 AM
அன்னுார்: அன்னுார் - மேட்டுப்பாளையம் சாலையில், அல்லிக்காரம்பாளையம் பிரிவிலிருந்து அல்லிக்காரம்பாளையம் வரை, ஒரு கி.மீ.,க்கு தார் சாலை அமைக்க, பொதுமக்கள் பல ஆண்டுகளாக வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
நல்லி செட்டிபாளையம் மாற்றுத்திறனாளி கோபால், இளைஞர் நற்பணி மன்ற தலைவர் ராமன் ஆகியோர், கோவை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கொடுத்த மனுவில், 'அன்னுார் --- மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் இருந்து அல்லிக்காரம்பாளையம் செல்லும் பாதையில், ஒரு மெட்ரிக் பள்ளி, சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளி, அரசு துவக்கப் பள்ளி, அங்கன்வாடி மையம் மற்றும் 300க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. இப்பாதையில், தார் சாலை அமைக்க கோரி, கடந்த ஓராண்டாக மனு அளித்து வருகிறோம். மோசமான சாலையால் இருசக்கர வாகனத்தில் செல்வோர் அடிக்கடி விபத்துக்குள்ளாகின்றனர். உடனடியாக புதிய தார் சாலை அமைக்க வேண்டும்' என்று தெரிவித்துள்ள னர்.
ஒட்டர்பாளையம் ஊராட்சி அலுவலர்கள் கூறுகையில், 'தேர்தலுக்கு முன்பே மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு, நிர்வாக அங்கீகாரத்திற்கு அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது' என்றனர். அன்னுார் நகரில், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும் போது, கோவை சாலையையும், மேட்டுப்பாளையம் சாலையையும் இணைக்கும் புறவழிச் சாலையாக இந்த வழித்தடம் பயன்படுகிறது. வழித்தடத்தில் நான்கு வழிச்சாலை அமைக்க வேண்டும் என, அல்லிக்காரம்பாளையம் மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.