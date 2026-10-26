/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/இன்றைய மின்தடை (26ம் தேதி)
UPDATED : அக் 26, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 25, 2026 07:44 PM
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காலை 9:00 முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை
பூளவாடி துணை மின்நிலையம்
பூளவாடி, பொம்மநாயக்கன்பட்டி, கள்ளிப்பாளையம், பெரியபட்டி, கள்ளப்பாளையம், குப்பம்பாளையம், ஆ.அம்மாபட்டி, தொட்டியன் துறை, மானுார்பாளையம், பெரிய குமாரபாளையம், முண்டுவேலம்பட்டி, வடுகபாளையம், பொட்டிக்காம்பாளையம், ஆத்துக்கிணத்துப்பட்டி, சிக்கனுாத்து, முத்துசமுத்திரம், கொள்ளுப்பாளையம், ஆமந்தகடவு, லிங்கமநாயக்கன்புதுார், சுங்காரமடக்கு, வலசுபாளையம், குடிமங்கலம்.
தகவல்: மூர்த்தி, செயற்பொறியாளர், உடுமலை.
காலை,9:00 மணி முதல் மாலை, 2:00 மணி வரை
அய்யர்பாடி துணை மின் நிலையம்
அய்யர்பாடி, ரொட்டிக்கடை, அட்டகட்டி, வாட்டர்பால், குரங்குமுடி, தாய்முடி, ேஷக்கல்முடி, சின்னக்கல்லார், பெரியகல்லார், ைஹபாரஸ்ட், சோலையாறுநகர், முடீஸ், உருளிக்கல், வால்பாறை நகர், சின்கோனா, பன்னிமேடு, மானாம்பள்ளி.
தகவல்: மின்வாரிய செயற்பொறியாளர், சுரேஷ்குமார், அங்கலக்குறிச்சி.