/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/இன்றைய மின்தடை: கோயம்புத்தூர்
UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 28, 2026 07:16 PM
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சாலை புதுார் துணை மின்நிலையம்
மாலை 3:00 முதல் 5:00 மணி வரை
புத்துார் மின்பாதையில் செஞ்சேரிபுத்துார், சின்னப்புத்துார், சாலைபுதுார், ஜல்லிப்பட்டி சுற்றுப்பகுதிகள்.
காலை 9:00 முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை
குருநல்லிபாளையம் துணை மின்நிலையம்
குருநல்லிபாளையம், கோதவாடி, நல்லட்டிபாளையம், வடசித்தூர், பனப்பட்டி, மன்றாம்பாளையம், காரச்சேரி.
நெகமம் துணை மின்நிலையம்
நெகமம், ஆவலப்பம்பட்டி, கொண்டேகவுண்டம்பாளையம், சின்னநெகமம், ராமச்சந்திராபுரம், காட்டம்பட்டி, அரசூர், மொகவனூர், வி.வேலூர், மூங்கில்தொழுவு.
தகவல்: அய்யப்பராஜன், செயற்பொறியாளர், நெகமம்.