தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/இன்றைய மின்தடை: கோயம்புத்தூர்

இன்றைய மின்தடை: கோயம்புத்தூர்

இன்றைய மின்தடை: கோயம்புத்தூர்

UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 28, 2026 07:16 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 29, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 28, 2026 07:16 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சாலை புதுார் துணை மின்நிலையம்



மாலை 3:00 முதல் 5:00 மணி வரை



புத்துார் மின்பாதையில் செஞ்சேரிபுத்துார், சின்னப்புத்துார், சாலைபுதுார், ஜல்லிப்பட்டி சுற்றுப்பகுதிகள்.

காலை 9:00 முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை



குருநல்லிபாளையம் துணை மின்நிலையம்



குருநல்லிபாளையம், கோதவாடி, நல்லட்டிபாளையம், வடசித்தூர், பனப்பட்டி, மன்றாம்பாளையம், காரச்சேரி.

நெகமம் துணை மின்நிலையம்



நெகமம், ஆவலப்பம்பட்டி, கொண்டேகவுண்டம்பாளையம், சின்னநெகமம், ராமச்சந்திராபுரம், காட்டம்பட்டி, அரசூர், மொகவனூர், வி.வேலூர், மூங்கில்தொழுவு.

தகவல்: அய்யப்பராஜன், செயற்பொறியாளர், நெகமம்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us