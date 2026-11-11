தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/இன்றைய மின்தடை நாளைய மின்தடை

இன்றைய மின்தடை நாளைய மின்தடை

இன்றைய மின்தடை நாளைய மின்தடை

UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM

ADDED : நவ 10, 2026 09:24 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM ADDED : நவ 10, 2026 09:24 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

மதியம் 1.30 மணி முதல் 4.30 மணி வரைகாளப்பட்டி துணைமின் நிலையம்



விளங்குறிச்சி, தண்ணீர் பந்தல், லட்சுமி நகர், முருகன் நகர், பீளமேடு இண்டஸ்டரியல் எஸ்டேட், ஷார்ப் நகர், மகேஸ்வரி நகர், குமுதம் நகர், செங்காளியப்பன் நகர்.

காலை 9 மணி முதல் 2 மணி வரைமத்தம்பாளையம் துணைமின் நிலையம்



கோட்டைப்பிரிவு, ஒன்னிபாளையம் ரோடு, சின்னமத்தம்பாளையம், அறிவொளி நகர், மத்தம்பாளையம், சாமநாயக்கன்பாளையம் ரோடு, சாந்திமேடு, பெட்டதாபுரம், தண்ணீர்பந்தல், மாரியாபுரம், விஷ்ணு நகர், பாலாஜி நகர், கண்ணார்பாளையம் ரோடு.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us