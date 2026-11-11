/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/இன்றைய மின்தடை நாளைய மின்தடை
UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:24 AM
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மதியம் 1.30 மணி முதல் 4.30 மணி வரைகாளப்பட்டி துணைமின் நிலையம்
விளங்குறிச்சி, தண்ணீர் பந்தல், லட்சுமி நகர், முருகன் நகர், பீளமேடு இண்டஸ்டரியல் எஸ்டேட், ஷார்ப் நகர், மகேஸ்வரி நகர், குமுதம் நகர், செங்காளியப்பன் நகர்.
காலை 9 மணி முதல் 2 மணி வரைமத்தம்பாளையம் துணைமின் நிலையம்
கோட்டைப்பிரிவு, ஒன்னிபாளையம் ரோடு, சின்னமத்தம்பாளையம், அறிவொளி நகர், மத்தம்பாளையம், சாமநாயக்கன்பாளையம் ரோடு, சாந்திமேடு, பெட்டதாபுரம், தண்ணீர்பந்தல், மாரியாபுரம், விஷ்ணு நகர், பாலாஜி நகர், கண்ணார்பாளையம் ரோடு.