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மாணவர் தலைவர்கள் பள்ளியில் பொறுப்பேற்பு

மாணவர் தலைவர்கள் பள்ளியில் பொறுப்பேற்பு

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:43 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:43 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM

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பீளமேடு: பீளமேடு நேஷனல் மாடல் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாணவர் பேரவை தேர்தல் மற்றும் வெற்றி பெற்றவர்கள் பதவியேற்பு விழா நடந்தது.

சிறப்பு விருந்தினர்களாக பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர் தலைவர்கள் ஓவியா, ஆண்டோ ரஸ்வின் ஆகியோர் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தனர்.

பதவியேற்ற மாணவர்கள் பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கும், மாணவர்களின் உயர்வுக்கும் உறுதுணையாக இருப்பதாக உறுதிமொழி ஏற்றனர். பள்ளி முதல்வர், துணை முதல்வர், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.

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