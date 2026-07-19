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'பெண்களை சோம்பேறியாக்கி விடும் மகளிர் உதவித்திட்டம்'
'பெண்களை சோம்பேறியாக்கி விடும் மகளிர் உதவித்திட்டம்'
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 08:05 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM
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கோவை: கோவை புத்தக கண்காட்சியில், மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு வழிகாட்டும் 'எல்லாருக்கும் எல்லாம்' நுால் வெளியீட்டு விழா, வேரல் அரங்கில் நடந்தது. பதிப்பாளர் லார்க் பாஸ்கரன் தலைமை வகித்தார்.
எழுத்தாளர் பாரதி சின்னச்சாமி பேசியதாவது:
எனது நுால்கள் கிராம மகளிர் முன்னேற்றம் குறித்தவை. மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலம் நாட்டின் எல்லா கிராமங்களிலும், விலையில்லா காய்கறி தோட்டங்களை அமைப்பதற்கான செயல் திட்டம் இந்நுாலில் உள்ளது. மகளிருக்கு மாதம், ரூ.1000 உதவி தொகை கொடுப்பது அவர்களை சேம்பேறிகளாக்கும். அதற்கு பதிலாக அவர்கள் சுயமாக வாழ்வதற்கான திட்டங்களை உருவாக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
கவிஞர்கள் அம்பிகாகுமரன், இளங்கோவன், தங்கவேல், கதிரவன், ராகவன் ஆகியோர் கருத்துரை வழங்கினர்.