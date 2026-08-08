/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ விழிப்புணர்வு பேரணி
ADDED : ஆக 07, 2026 06:01 PM
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புவனகிரி: புவனகிரி அடுத்த கிருஷ்ணாபுரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் போதை மற்றும் புகையிலை ஒழிப்பு, விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது.
பள்ளி வளாகத்தில் துவங்கிய நிகழ்ச்சியில் தலைமையாசிரியர் சஞ்சீவி வரவேற்றார். புவனகிரி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் தேவேந்திரன் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று மாணவர்களுக்கு பல்வேறு ஆலோசனைகள் வழங்கினார்.
தொடர்ந்து மாணவர்கள் பங்கேற்ற பேரணியை துவக்கி வைத்தார். மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள், தன்னார்வலர்கள் பங்கேற்று புகையிலை மற்றும் போதையால் ஏற்படும் பாதிப்பு குறித்து முழக்கமிட்டு, முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று மீண்டும் பள்ளியை அடைந்தனர்.மேலும் பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு துண்டறிக்கை வழங்கினர்.