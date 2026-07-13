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பிராமணர் சங்க கூட்டம்

பிராமணர் சங்க கூட்டம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:40 PM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:40 PM

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கடலுார்: தமிழ்நாடு பிராமணர் சங்கத்தின் கடலுார் கூத்தப்பாக்கம் கிளையின் மாதாந்திர கூட்டம் நடந்தது. 

கூத்தப்பாக்கத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் கிளைத் தலைவர் ராஜா ராமன் தலைமை தாங்கினார். துணைத் தலைவர் சம்பத் முன்னிலை வகித்தார். ஜானகி சம்பத் வரவேற்றார். பக்தவச்சலம், பாலகுரு, விஜயராகவன்,  ராஜேந்திரன், சந்திரமவுலி, பாஸ்கரன், ஸ்ரீராம் பாலாஜி, பிரணதார்த்திஹரன், ஜானகி சம்பத், ஹேமலதா, அபிநயா கருத்துரையாற்றினர். கூட்டத்தில், அனைவரும் தாம்பிராஸ் மாத இதழ் உறுப்பினராக வேண்டும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. 

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