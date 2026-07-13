/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ புகார் பெட்டி: வேகத்தடை தேவை
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 03:50 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:30 PM
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பெண்ணாடம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் முன்பு ஏற்படும் விபத்துகளை தடுக்க வேகத்தடை அமைக்க நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
- விக்கி, பெண்ணாடம்.
வாகனங்கள் முறைப்படுத்தபடுமா விருத்தாசலம் விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவில் கிழக்கு கோபுர வாசலில் இருசக்கர வாகனங்கள் தாறுமாறாக நிறுத்துவதால், பக்தர்கள் மிகுந்த சிரமமடைகின்றனர்.
- பாண்டுரங்கன், விருத்தாசலம்.
நிழற்குடை தேவை
பெண்ணாடம் அடுத்த நந்தப்பாடி பஸ் நிறுத்தத்தில் புதிதாக நிழற்குடை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
- கரமேல், நந்தப்பாடி.
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சாலையில் மெகா பள்ளம் விழுப்புரம் - நாகப்பட்டினம் நான்குவழிச்சாலையில், ஆலப்பாக்கம் ரயில்வே மேம்பாலத்தில் சாலையில் மெகா சைஸ் பள்ளம் உருவாகி உள்ளது.
முத்துராமன், கடலுார்.