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மாற்றுத்திறனாளிகள் நுாதன ஆர்ப்பாட்டம் 

மாற்றுத்திறனாளிகள் நுாதன ஆர்ப்பாட்டம் 

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM

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கடலுார்: கடலுார் தலைமை தபால் நிலையம் அருகில் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் பாதுகாப்பு நலச்சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் ரவிச்சந்திரன் தலைமை தாங்கி, கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினார். ஒன்றிய தலைவர் காமராஜ் வரவேற்றார். குணசேகரன், ஜெயக்குமார், ஆனந்தநாயகி, சத்தியவதி முன்னிலை வகித்தனர். 

ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றவர்கள், பரங்கிப்பேட்டை ஒன்றிய பகுதியில் இயங்கும் மணல் குவாரியால் சேதமான கிராம சாலைகளை சீரமைக்க வேண்டும். மணல் குவாரியை தடை செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மண் சட்டியில் இருந்து மணலை கீழே கொட்டி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். 

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