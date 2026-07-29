விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:23 PM
திட்டக்குடி, ஜூலை 30–
திட்டக்குடியில் தமிழக விவசாயிகள் மக்கள் கட்சி, வெலிங்டன் நீர்த்தேக்க பாசன சிற,ுகுறு விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
தாலுகா அலுவலகம் முன்பு நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, கட்சியின் தலைவர் பேரின்பம் தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட பொருளாளர் பாண்டுரங்கன், மாநில துணை செயலாளர் பெரியசாமி, ஒன்றிய தலைவர் ராமலிங்கம் முன்னிலை வகித்தனர். ஒன்றிய செயலாளர் செந்தில்குமார், மகளிரணி செயலாளர்கள் செல்லம்மாள், சந்திரா, பரிமளா உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
இதில், கடந்த வாரம் திட்டக்குடி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்துக்கு காரணமானவர்கள் யார் என போலீசார் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். பள்ளி மற்றும் மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். மாணவர்களுக்கு கழிவறை, சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்க வேண்டும் உட்பட பல கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.