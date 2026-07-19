/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ பஸ் நிறுத்தத்தில் பஸ்களை நிறுத்த அறிவுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:43 PM
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நெல்லிக்குப்பம்: வெள்ளகேட் பஸ் நிறுத்தத்தில் பஸ்களை நிறுத்த அதிகாரிகள் அறிவுறை வழங்கினர். நெல்லிக்குப்பம் அடுத்த வெள்ளகேட்டில் கடலூர் பண்ருட்டி சாலையில் இரண்டு புறமும் பஸ் நிறுத்தங்கள் உள்ளன.
பயணிகள் வசதிக்காக பல லட்சம் செலவில் நிழற்குடைகள் கட்டியுள்ளனர். ஆனால் இரண்டு மார்க்கத்திலும் பயணிகள் நிழற்குடை அருகே பஸ்களை நிறுத்தாமல் சிறிது தூரம் தள்ளி நிறுத்துகின்றனர். இதனால் போக்குவரத்து பாதிக்கிறது. இந்நிலையில், வட்டார போக்குவரத்து ஆய்வாளர் ஆனந்தன் அந்த இடத்தை ஆய்வு செய்தார். அங்கு தவறான இடத்தில் பஸ்களை நிறுத்திய டிரைவர்களை எச்செரிக்கை செய்தார். இனி இதுபோல் செய்தால், கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்செரிக்கை செய்தார்.