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தேசிய குடற்புழு நீக்க மாத்திரை வழங்கும் முகாம் 

தேசிய குடற்புழு நீக்க மாத்திரை வழங்கும் முகாம் 

ADDED : ஆக 09, 2026 05:32 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 05:32 PM

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 கடலுார்: தேசிய குடற்புழு நீக்க மாத்திரை வழங்கும் முகாம் இன்று நடக்கிறது.

கலெக்டர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு:

தமிழகம் மற்றும் இந்தியா அளவில் குழந்தைகள் மற்றும் பெண்கள் அதிகளவு ரத்த சோகை மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு நோயினால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.

இதற்கு குடற்புழு தொற்று ஒரு காரணமாக உள்ளது. எனவே இதனை தடுக்கும் பொருட்டு ஆண்டுக்கு இருமுறை குடற்புழு நீக்கம் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. அதன்படி இன்று, குடற்புழு நீக்க மாத்திரை (அல்பெண்டசோல்) 9,21,118 பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட உள்ளது. 

மேலும், விடுபட்டவர்களுக்கு வரும், 17ம் தேதி குடற்புழு நீக்கம் மாத்திரை வழங்கப்பட உள்ளது. இச்சிறப்பு குடற்புழு மாத்திரை வழங்கும் திட்டத்தில், 1 முதல் 19 வயது வரையுள்ள 6,97,458 குழந்தைகள் மற்றும் 20 முதல் 30 வயதுள்ள 2,23,660 பெண்கள் மட்டும் (காப்பிணித்தாய்மார்கள், பாலுாட்டும் தாய்மார்கள் நீங்கலாக) பயனடைய உள்ளனர்.

அனைத்து அங்கன்வாடி மையங்கள், அரசு, அரசு உதவி பெறும், தனியார் பள்ளிகள், கல்லுாரிகள் மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார மற்றும் துணை சுகாதார நிலையங்களில் இந்த மாத்திரை இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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