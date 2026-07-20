மின் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் மனு 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ மின் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் மனு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:03 PM
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கடலுார்: தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானம் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.
இது குறித்து கடலுார் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானம் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் கூட்டமைப்பினர் அளித்த மனுவில், ‘ஒப்பந்த தொழிலாளர்களுக்கு தினக்கூலி அடிப்படையில் ஊதியம் வழங்க அரசே நேரடியாக படிப்படியாக பணி நிரந்தரம் வழங்க வேண்டும்’ என, கூறப்பட்டிருந்தது. அதனைத் தொர்டர்ந்து, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கோரிக்கைளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.