ரயிவே மின் பாதை சீரமைப்பு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:11 PM
பரங்கிப்பேட்டை: பரங்கிப்பேட்டை ரயில்வே கேட்டில், லாரி மோதியதில் சேதமடைந்த மின்பாதை சீரமைக்கப்பட்டது.
பரங்கிப்பேட்டை அடுத்த பு.முட்லுாரில் இருந்து, பரங்கிப்பேட்டைக்கு நேற்று முன்தினம் அட்டைப்பெட்டிகள் ஏற்றிக்கொண்டு லாரி சென்றது. லாரி பரங்கிப்பேட்டை ரயில்வே கேட் கடக்கும்போது, லாரியில் இருந்த அட்டைப்பெட்டிகள் மோதியதில் ரயில்வே கேட் இரும்பு பைப் முறிந்து கீழே விழுந்தது. மேலும், ரயில்வே டிராக்கிற்கு மேலே செல்லும் மின் கம்பி சேதமடைந்தது.
ரயில்வே கேட் மற்றும் மின்பாதை பழுது குறித்து விழுப்புரத்தில் உள்ள ரயில்வே அலுவலகத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. ரயில்வே துறை ஊழியர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து மின் இணைப்பை சரி செய்தனர். உடைந்துப்போன ரயில்வே கேட்டும் சீரமைக்கப்பட்டது. இந்த விபத்து சம்பவத்தால் ரயில் போக்குவரத்தில் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை. இது குறித்து, சிதம்பரம் ரயில்வே போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.