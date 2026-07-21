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நீட் தேர்வு முறைகேட்டை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்

நீட் தேர்வு முறைகேட்டை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:33 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:33 PM

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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் பாலக்கரையில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம், சி.ஐ.டி.யு., மற்றும் இணை அமைப்புகள் சார்பில், நீட், கியூட், சி.பி.எஸ்.சி., தேர்வுகளில் நடந்த முறைகேடுகளை கண்டித்து, ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.

சி.ஐ.டி.யு., தொழிற்சங்க தலைவர் ஜீவானந்தம் தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட இணை செயலர் செல்வக்குமார், மாதர் சங்க நிர்வாகி கவிதா, வாலிபர் சங்க நிர்வாகி வசந்த் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.

மாவட்ட தலைவர் ரவிச்சந்தின், நிர்வாகிகள் மணிவேல், சங்கர், வாலிபர் சங்க மாவட்ட செயலர் சின்னதம்பி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு பேசினர்.

தொழிற்சங்கத்தை சேர்ந்த பன்னீர்செல்வம், பெரியசாமி, செந்தில், இதயத்துல்லா, சேகர், நடராஜன், சண்முகம், வழக்கறிஞர்கள் சந்திரசேகரன், குமரகுரு, மோகன், புஷ்பதேவன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். 

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