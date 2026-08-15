/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ கொலை மிரட்டல் விடுத்த 4 பேருக்கு வலை
ADDED : ஆக 14, 2026 03:18 AM
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பண்ருட்டி: கோவில் ஊழியருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த 4 பேரை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.
பண்ருட்டி அடுத்த எஸ்.ஏரிபாளையம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பாடலீஸ்வரன்,67; இவர், திருவதிகை சுப்ரமணிய தேசிகர் குரு முகூர்த்தம் சித்தர் கோவில் பராமரிப்பாளராக உள்ளார். கடந்த ஜூலை 25 ம் தேதி காலை கோவிலுக்கு வந்த 4 பேர் கேமராக்களில் ஒயர்களை துண்டித்துவிட்டு பாடலீஸ்வரன் உதவியாளர் பசுபதி என்பவரை ஆபாசமாக திட்டி, இனி இங்கு வேலை செய்தால் பெட்ரோல் ஊற்றி கொளுத்தி விடுவோம் என்று மிரட்டினர்.
இதுகுறித்து பாடலீஸ்வரன், கொடுத்த புகாரின்பேரில், பண்ருட்டி போலீசார் வழக்கு பதிந்து, திருவதிகையை சேர்ந்த சத்யமூர்த்தி, ராஜா, வெங்கடேசன், பிரபு ஆகியோரை தேடி வருகின்றனர்.