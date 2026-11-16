/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/பெண்ணை தாக்கிய 5 பேருக்கு வலை
UPDATED : நவ 15, 2026 06:26 PM
ADDED : நவ 15, 2026 06:24 PM
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பரங்கிப்பேட்டை: புவனகிரி அருகே பெண்ணை தாக்கிய, 5 பேரை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.
புவனகிரி அடுத்த சாத்தப்பாடி மேட்டுத்தெருவை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி. இவருக்கும், அதே பகுதியை சேர்ந்த செந்தில்குமாருக்கும் இட பிரச்சனை காரணமாக முன் விரோதம் இருந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், கடந்த 8ம் தேதி கிருஷ்ணமூர்த்தியின் மனைவி விஜயலஷ்மி, 42; தெருவில் நடந்து சென்றார். அப்போது,
செந்தில்குமார் உட்பட 5 பேர் விஜயலட்சுமியிடம் அத்துமீறி, அவரை தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர்
இதுகுறித்து, விஜயலஷ்மி கொடுத்த புகாரின்பேரில், புவனகிரி போலீசார் வழக்குப்பதிந்து, செந்தில்குமார், ராமர், சண்முகவேல், சக்திவேல், மாலா ஆகிய 5 பேரை தேடிவருகின்றனர்.