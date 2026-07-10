/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ ஆலோசனை கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:07 AM
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கடலுார்: கடலுாரில் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் சங்க நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.
சிறப்பு தலைவர் பாலசுப்ரமணியன் தலைமை தாங்கினார். மாநில பொதுச் செயலாளர் சிவக்குமார், மாநில ஆலோசகர் சரவணன், தமிழ்நாடு அரசு சத்துணவு பணியாளர் சங்க சிறப்பு தலைவர் சீனுவாசன், மாநில செயலாளர் இருதயராஜ், நிர்வாகிகள் அல்லிமுத்து, முன்னாள் மாவட்ட செயலாளர் ராஜாமணி, பரமசிவம், சிவக்கொழுந்து உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும். ரேஷன் கடை ஊழியர்களுக்கு பணி நிரந்தரம், நிரந்தர ஊதிய விகிதம் வழங்க வேண்டும் உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடலுாரில் வரும் 26ம் தேதி மாநில அளவில் அனைத்து துறைகளின் பிரதிநிதிகளை அழைத்து கோரிக்கை மாநாடு நடத்துவது என, கூட்டத்தில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.