மேகதாது பிரச்னைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் த.மா.கா., வாசன் வலியுறுத்தல்
மேகதாது பிரச்னைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் த.மா.கா., வாசன் வலியுறுத்தல்
ADDED : ஆக 14, 2026 07:11 PM
கடலுார்: மேகதாது பிரச்னைக்கு மத்திய அரசு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என, த.மா.கா., தலைவர் வாசன் கூறினார்.
கடலுார், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை மாவட்ட த.மா.கா., மாவட்ட தலைவர்கள், மாநில நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் கடலுாரில் நடந்தது.
கூட்டத்தில் த.மா.கா., தலைவர் வாசன் தலைமை தாங்கினார். கூட்டத்தில், மாநிலத் துணைத் தலைவர் வெங்கடேசன், மேலிட பார்வையாளர் முனவர் பாஷா, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., சேகர் மாவட்டத் தலைவர்கள் ஞானச்சந்திரன், ராமலிங்கம், ஜெயசந்திரன், ரஜினிகாந்த், மாநகரத் தலைவர் ராஜேந்திரன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
பின், வாசன், நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
காவிரி நீர் பிரச்னை என்பது பயிர் மட்டுமின்றி விவசாயிகளின் வாழ்வாதார பிரச்னை. தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்து விட காவிரி மேலாண்மை ஆணையும் கூறியும் கர்நாடக அரசு திறக்க மறுக்கிறது.
கர்நாடக அரசு தமிழக விவசாயி, கர்நாடகா விவசாயி என்ற கண்ணோட்டத்தில் பார்க்காமல் இந்திய விவசாயிகள் என்று பார்க்க வேண்டும்.
தமிழகத்தை பொருத்தவரையில் நியாயமான முறையில் காவிரி நீர் பெறக் கூடிய அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. குறிப்பாக, சட்டசபையில் காவிரி நீர் விவகாரம் தொடர்பாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
தமிழக முதல்வர் விஜய், கர்நாடகா செல்ல முடியாமல் போனதற்கு அம்மாநில அரசு தான் காரணம். காவிரி நீர் விவகாரத்தில் உரிமையை நிலைநாட்ட சுப்ரீம் கோர்ட் செல்வது தான் உகந்தது என்ற நிலையை தமிழக அரசு கடைபிடித்துள்ளது.
மேகதாது பிரச்னைக்கு மத்திய அரசு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். மேகதாது அணை கட்டப்பட்டால் தமிழகத்தில் டெல்டா மாவட்டங்கள் பாலைவனமாகும்.
ஏழை, எளிய, நடுத்தர மாணவர்கள் தேசிய வங்கிகளில் கல்விக் கடன் பெறுவதில் உள்ள சிக்கலை மத்திய, மாநில அரசுகள் தீர்க்க வேண்டும்.
தமிழக அரசு பொறுப்பேற்ற 3 மாதங்களில் 67,452 கோடி ரூபாயில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொண்டது வரவேற்கத்தக்கது.
தமிழக அரசின் நிறை, குறைகளை சுட்டிக் காட்டுகிறோம். நல்ல விஷயங்களை பாராட்டவும் செய்கிறோம். பா.ஜ., கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி ஒத்த கருத்துடைய கட்சிகளோடு செயல்பட துவங்கியுள்ளது. உள்ளாட்சி தேர்தல் கூட்டணி என்பது தேர்தல் நேரத்தில் அறிவிக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.