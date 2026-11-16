/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/மகள் மாயம் தாய் புகார்
ADDED : நவ 16, 2026 12:30 AM
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விருத்தாசலம்: வீட்டை விட்டு வெளியே சென்ற மகளை காணவில்லை என தாய் போலீசில் புகார் கொடுத்துள்ளார்.
விருத்தாசலம் அடுத்த வலசை கிராமத்தை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன் மகள் சஞ்சனா, 17; ஆசனுார் அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்து வருகிறார்.
கடந்த, 13ம் தேதி வீட்டைவிட்டு வெளியே சென்றவர் இதுவரை வீடு திரும்பவில்லை. அவரை பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை.
இதுகுறித்து அவரது தாய் அஞ்சலை கொடுத்த புகாரின் பேரில், மங்கலம்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிந்து, சஞ்சனாவை தேடி வருகின்றனர்.