/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/செவிலியர் கூட்டமைப்பு கடலுாரில் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 04, 2026 02:11 PM
ADDED : நவ 04, 2026 02:07 PM
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கடலுார்: கடலுார் கலெக்டர் அலுவலகம் அருகில் தமிழ்நாடு அரசு கிராம, பகுதி, சமுதாய, சுகாதார செவிலியர் கூட்டமைப்பு சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் மணிமேகலை தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட தலைவர் தேவசேனா, செயலாளர் நவநீதம், பொருளாளர் கவிதா, பிரசார செயலாளர் வேளாங்கண்ணி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், சமுதாய சுகாதார செவிலியர்களுக்கு தாய் சேய் நல அலுவலர் பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டது.