/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/21ம் தேதி மின் நிறுத்தம்
UPDATED : நவ 18, 2026 04:39 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:36 PM
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காலை 9:00 மணி முதல் பிற்பகல் 3:00 மணிவரை .
பூங்குணம் துணை மின் நிலையம்
அங்குசெட்டிப்பாளையம், சேமக்கோட்டை, விசூர், கருக்கை, மணலுார், கண்டரக்கோட்டை, கணிசப்பாக்கம், சூரக்குப்பம், பணப்பாக்கம், பக்கிரிப்பாளையம், ராசாப்பாளையம், வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்பு, ஏரிப்பாளையம், தட்டாம்பாளையம், மாளிகைமேடு, புதுப்பேட்டை , கொண்டாரெட்டிப்பாளையம், பண்டரக்கோட்டை, தொரப்பாடி , கோட்லாம்பாக்கம், வ.உ.சி.நகர், ஆர்.எஸ்.மணி நகர், ரயில்வே காலனி, சாமியார் தர்கா , புதுநகர்.