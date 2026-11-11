ஒருங்கிணைந்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு

ADDED : நவ 10, 2026 10:12 PM
கடலுார்: கடலுார் மாவட்டத்தில் உள்ள 9 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கும் ஒருங்கிணைந்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் நாளை மாவட்ட தேர்தல் அலுவரால் வெளியிடப்படவுள்ளது.
கலெக்டர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு:
மாவட்டத்தில் உள்ள 9 சட்டசபை தொகுதிகளிலும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்த பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, ஒருங்கிணைந்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் மாவட்டத் தேர்தல் அலுவலரால் நாளை வெளியிடப்பட உள்ளது.
வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிட்ட பின், பொதுமக்கள் தங்களது பெயர் மற்றும் இதர விவரங்களை சரிபார்த்து, வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம் மற்றும் திருத்தங்கள் தொடர்பான கோரிக்கைகள் மற்றும் ஆட்சேபனைகளை நாளை முதல் டிச., 11 ம் தேதி வரை சமர்ப்பிக்கலாம்.
இந்த காலகட்டத்தில், தகுதியுள்ள புதிய வாக்காளர்கள் தங்களது பெயர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்த்துக்கொள்ளவும், ஏற்கனவே வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளவர்கள் பெயர், முகவரி மற்றும் இதர விவரங்களில் தேவையான திருத்தங்களை மேற்கொள்ளவும் உரிய விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.