/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/கடலுார் சிப்காட்டில் ‘ரெய்டு’
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 11:34 PM
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கடலுார்: கடலுார் சிப்காட் வளாகத்தில், பெரியகாரைக்காட்டில், ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை தலைமையிடமாக கொண்ட தனியார் ரசாயன தொழிற்சாலை உள்ளது.
இந்த தொழிற்சாலையின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்த வரி ஏய்ப்பு புகாரில், ராஜஸ்தான் மாநில அலுவலகத்தில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தினர்.
தொடர்ந்து, பெரிய காரைக்காடு தொழிற்சாலையில், வருமான வரித்துறையினர் நேற்று காலை சோதனை மேற்கொண்டனர்.
நிறுவனத்தின் வரவு – செலவு கணக்குகள், முதலீடு தொடர்பான ஆவணங்களை ஆய்வு செய்து, விசாரித்தனர்.