/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ஊஞ்சல் உற்சவம்
ADDED : அக் 21, 2026 12:47 AM
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நடுவீரப்பட்டு: சி.ஏன்.பாளையம் ரேணுகா பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில் ஊஞ்சல் உற்சவம் நடந்தது.
நடுவீரப்பட்டு அடுத்த சி.என்.பாளையம் ரேணுகா பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில் நேற்று விஜயதசமியை முன்னிட்டு ஊஞ்சல் உற்சவம் நடந்தது.
விழாவை முன்னிட்டு நேற்று மாலை அம்மன் உற்சவர் மற்றும் மூலவருக்கு சிறப்பு அபிேஷக ஆராதனைகள் நடந்தது.
இரவு 7:00 மணிக்கு மகா தீபாராதனை நடந்து, அம்மன் ஆலய உட்பிரகார உலாவாக வந்து ஊஞ்சல் மண்டபத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
விழாவில் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை வழிபட்டனர்.