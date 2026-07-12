/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ கடலுாரில் வெப்பம் 100.8 டிகிரியாக பதிவு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:18 AM
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கடலுார்: கடலுார் மாவட்டத்தில் வெப்பம், 100.8 டிகிரி பாரன்ஹீட்டாக பதிவானது.
கடலுார் மாவட்டத்தில் வெயில் தொடர்ந்து சதமடித்து வருகிறது. நேற்று அதிகபட்சமாக, 100.8 டிகிரி பாரன்ஹீட் பதிவானது. தமிழகத்தில் கோடை, கத்தரி வெயில் காலம் முடிந்தும் வெப்பம் குறைந்தபாடில்லை. ஜூன் மாதமே குறைய வேண்டிய வெயில் இதுவரை குறையாமல் அதிகரித்து வருகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று சுட்டெரிக்கும் வெயிலினால் பொதுமக்கள் அவதிப்பட்டனர். அடிக்கடி ஏற்படும் மின்தடையால் பொதுமக்கள், குழந்தைகள் புழுக்கத்தினால் படாத பாடு பட்டனர்.
அதன் காரணமாக மாலையில் கடலுார் சில்வர் பீச்சில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்தது.