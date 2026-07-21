மூன்று பாசன மோட்டார் காப்பர் ஒயர்கள் திருட்டு

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:12 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:11 PM
பெண்ணாடம்:பெண்ணாடத்தில் பாசன மோட்டார் ஒயர்களை மர்ம நபர் திருடிச் சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
பெண்ணாடம், சோழன் நகர் சின்னதுரை, 49; விவசாயி. இவருக்கு அதே பகுதியில் பாசன மோட்டாருடன் 2 ஏக்கர் பரப்பில் நிலங்கள் உள்ளன. வழக்கம் போல் நேற்று காலை நிலத்திற்கு சென்று பார்த்த போது, மின் கம்பத்தில் இருந்து ஆழ்துளை கிணறு நீர்மூழ்கி மோட்டாருக்கு செல்லும் 15 மீ., காப்பர் ஒயர்கள் வெட்டி எடுக்கப்பட்டிருப்பதைக்கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார்.
இதேபோன்று, அருகிலுள்ள சோழன்நகர் சேகர், ஆனந்தன் ஆகியோரது பாசன மோட்டார் ஒயர்கள் மற்றும் பியூஸ் கேரியர் ஆகியவற்றை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றுள்ளனர். இது குறித்து புகாரின்பேரில், பெண்ணாடம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
பெண்ணாடத்தில் தொடர்ந்து பாசன மோட்டார் ஒயர்களை மர்ம நபர்கள் துண்டித்து திருடிச் செல்லும் சம்பவம் விவசாயிகளிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.