/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/நாளை மறுதினம் (நவ.12)மின்தடை: கடலூர்
UPDATED : நவ 10, 2026 06:46 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:37 PM
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காலை 10:00 மணி முதல் மதியம் 3.00 மணி வரை
சித்தரசூர் துணை மின் நிலையம்
அருங்குணம், வானமாதேவி, பாலூர், நடுவீரப்பட்டு, சித்தரசூர், சி. என்.பாளையம், பத்திரக்கோட்டை, விலங்கல்பட்டு, ஆராய்ச்சிகுப்பம், பி.என்.பாளையம், வாழப்பட்டு, திருக்கண்டீஸ்வரம், குடிதாங்கிசாவடி, முள்ளிகிராம்பட்டு, வான்பாக்கம், விஸ்வநாதபுரம், மேல் பாதி, திருவள்ளுவர் நகர், இந்திரா நகர், அம்பேத்கர் நகர், சுல்தான்பேட்டை
கீழ் கவரப்பட்டு துணை மின் நிலையம்
கீழ்க்கவரப்பட்டு, கோழிப்பாக்கம், கொங்கராயனுார், ஏ.கே.பாளையம், எஸ்.கே.பாளையம், சின்ன பகண்டை, பெரிய பகண்டை, குச்சிபாளையம், பாபு குளம், மேல்குமாரமங்கலம், நத்தமேடு, அண்ணா கிராமம், பக்கிரி பாளையம், எழுமேடு, ஆண்டிபாளையம், மேல்பட்டாம்பாக்கம்.