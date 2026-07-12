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/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/﻿ நாளைய மின் தடை:கடலுார்

﻿ நாளைய மின் தடை:கடலுார்

﻿ நாளைய மின் தடை:கடலுார்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:11 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:11 AM

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காலை 10:00 மணி முதல்

மதியம் 2:00 மணி வரை

விருத்தாசலம் கோட்ட துணை மின் நிலையம்

புதுக்கூரைப்பேட்டை, சாத்தமங்கலம், ரூபநாராயணநல்லுார், விஜயமாநகரம், கோணாங்குப்பம், மு.பரூர், எடச்சித்துார், ஊமங்கலம், அம்பேத்கர் நகர், நடுக்குப்பம், வேப்பங்குறிச்சி, இளவரசன்பட்டு, சமட்டிகுப்பம், செம்பளக்குறிச்சி, சின்னகண்டியங்குப்பம், தே.கோபுராபுரம், காணாதுகண்டான், சின்னபண்டாரங்குப்பம், மணவாளநல்லுார், மணலுார், தமிழ்நகர், வானவில் நகர், கந்தசாமி நகர், ஹவுசிங் போர்டு, இருப்பு, வடக்கிருப்பு, தெற்கிருப்பு, அதியமான்குப்பம், வீரட்டிகுப்பம், மருங்கூர் மற்றும் சி.கீரனுார் கிராமங்கள்.

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