/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/லாட்டரி சீட்டு விற்ற இருவர் கைது
UPDATED : அக் 22, 2026 07:56 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:54 PM
அ நிறம் | அளவு
நடுவீரப்பட்டு: லாட்டரி சீட்டு விற்ற இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
நடுவீரப்பட்டு சப் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேந்திரன் மற்றும் போலீசார் ரோந்து சென்றனர். அப்போது சி.என்.பாளையம் கடைவீதியில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட லாட்டரி சீட்டுகளை விற்று்க் கொண்டிருந்த பண்ருட்டி குமரன் நகர் ராஜேந்திரன்,63; சி.என்.பாளையம்,கச்சிராயர்குப்பம் தனவேல்,53; ஆகியோரை கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து மூன்று மொபைல் போன்களை பறிமுதல் செய்தனர்.