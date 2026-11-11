/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/புல்லட் மோதி மூதாட்டி பலி
UPDATED : நவ 10, 2026 11:17 AM
ADDED : நவ 10, 2026 11:12 AM
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பண்ருட்டி: புல்லட் மோதியதில் மூதாட்டி இறந்தார்.
பண்ருட்டி சத்தியமூர்த்தி தெருவை சேர்ந்தவர் தண்டபாணி மனைவி வீரம்மாள்,70; இவர் கடந்த 8ம் தேதி இரவு 8:30 மணிக்கு வீட்டிற்கு நடந்து சென்றுக் கொண்டிருந்தார். அப்போது எதிரே ராமசாமி தெரு ஜோதி மகன் குமரன்,23; ஓட்டி வந்த ராயல் என்பீல்டு புல்லட் மோதியது.
அதில் படுகாயமடைந்த வீரம்மாளை உடனடியாக பண்ருட்டி அரசு மருத்துவனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த டாக்டர், வீரம்மாள் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதை உறுதி செய்தார்.
பண்ருட்டி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.