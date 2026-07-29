/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ கஞ்சா விற்ற 2 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:26 AM
அ நிறம் | அளவு
பென்னாகரம்; பென்னாகரம் அடுத்த அண்ணா நகர் புளியந்-தோப்பு பகுதியில், பென்னாகரம் போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, 2 பேர் தப்பியோட முற்பட்டனர். அவர்களை பிடித்து போது அவர்களிடம் கஞ்சா இருந்தது தெரிந்து, கைது செய்தனர். விசாரணையில் அவர்கள் பென்னாகரம் அடுத்த கள்ளிப்புரத்தை சேர்ந்த, கிரி, 21, பெத்தம்பட்டியை சேர்ந்த, அபிஷேக், 19, என தெரிந்தது. அவர்களிடமிருந்த, 4.5 கிலோ கஞ்சா மற்றும் 2 பைக்கை நேற்று, போலீசார் பறிமுதல் செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.