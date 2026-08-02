/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/மரத்திலிருந்து விழுந்தவர் சாவு
ADDED : ஆக 02, 2026 02:38 AM
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தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டம், நுாலஅள்ளி அடுத்த கீழ்கன்னியன்கொட்-டாயை சேர்ந்தவர் வெள்ளையன், 60, கூலித்தொழிலாளி; இவர் மற்றும், 4 தொழிலாளர்கள் இணைந்து, வெங்கட்டம்பட்டி புதுாரை சேர்ந்த வெங்கட்ராமன் என்பவரது விவசாய நிலத்தி-லுள்ள தேக்குமர கிளைகளை வெட்டும் பணியில் நேற்று ஈடுபட்-டனர்.
அப்போது, எதிர்பாராத விதமாக வெள்ளையன் மரத்திலி-ருந்து கீழே விழுந்ததில் படுகாயமடைந்ததில் பலியானார். அதிய-மான்கோட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.