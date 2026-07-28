கூட்டுறவு பட்டய படிப்புக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம்
கூட்டுறவு பட்டய படிப்புக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:04 AM
தர்மபுரி; தர்மபுரி கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையத்தில் நடப்பாண்டில் முழுநேர கூட்டுறவு மேலாண்மை பட்டய பயிற்சிக்கு விண்ணபிக்க கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, மண்டல இணை பதிவாளர் சர-வணன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:தர்மபுரி மாவட்டம் மொரப்பூரில் செயல்படும் தர்-மபுரி கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையத்தில், 2026- -- 27ம் ஆண்டு முழுநேர கூட்டுறவு மேலாண்மை பட்டயப்பயிற்சி மாணவர் சேர்க்கை நடக்கிறது. இதற்கான விண்ணப்-பங்கள், www.tncu.tn.gov.in என்ற இணையதள முக-வரியில் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இணையதளத்தில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் வரும், 31, மாலை, 5:00 மணி வரை-யிலும், விண்ணப்பதாரர்கள் சேர்க்கை வரும், ஆக., 3 வரையிலும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிளஸ் 2 தேர்ச்சி அல்லது, டிப்ளமோ, டிகிரி தேர்ச்சி பெற்றவர்களும் இப்பயிற்சிக்கு விண்-ணப்பிக்கலாம். கடந்த, 1ல், குறைந்தபட்சம், 17 வயது பூர்த்தி அடைந்த அனைவரும் விண்ணப்-பிக்கலாம். விண்ணப்ப கட்டணம், 100 ரூபாய். இப்பயிற்சியில் சேர. உச்ச வயது வரம்பு இல்லை. பயிற்சி கட்டணமாக, 20,750 ரூபாய்.
பயிற்சி விபரங்களை தமிழ்நாடு கூட்டுறவு ஒன்-றியத்தின், www.tncu.tn.gov.in என்ற இணையத-ளத்தின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம். விண்-ணப்பதாரர்கள் இணையவழியில் விண்ணப்பித்த-வுடன் பதிவிறக்கம் செய்த விண்ணப்பம் மற்றும் கல்வி சான்றிதழ்கள், வகுப்பு சான்றிதழ் மற்றும் ஆதார் அட்டை ஆகியவற்றின் அசல் மற்றும் 2 நகல்களுடன் பயிற்சி நிலையத்திற்கு நேரில் வந்து, 'ஸ்பாட் அட்மிஷன்' முறையில் சேர்க்கை நடக்கிறது.
இப்பயிற்சி, இரண்டு பருவ முறையில் ஓராண்டு காலம் நடக்கும் எனவும், பயிற்சிக்கான பாடத்-திட்டம் தமிழ் வழியில் மட்டுமே கற்பிக்கப்படும். மேலும், விபரங்களுக்கு, தர்மபுரி கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையத்திலோ அல்லது 04346 -263529, 98853 97075 என்ற எண்களிலோ தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்.