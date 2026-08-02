/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/போதை பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி
ADDED : ஆக 02, 2026 02:37 AM
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அரூர்: அரூர், அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியில், போதை பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கல்லுாரி நாட்டு நலப்பணித் திட்டம் மற்றும் போதை ஒழிப்புக் குழு இணைந்து நடத்திய நிகழ்ச்சிக்கு, கல்லுாரி முதல்வர் மங்கையர்க்-கரசி தலைமை வகித்தார். நாட்டு நலப்பணித் திட்ட அலுவலர் கோபிநாத் வரவேற்றார். அரூர் இன்ஸ்பெக்டர் ரத்தினகுமார் பேசினார். கல்லுாரி போதைப்பொருள் ஒழிப்புக் குழு ஒருங்கி-ணைப்பாளர் குமார் நன்றி கூறினார்.