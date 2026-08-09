தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ மாவட்ட குத்துச்சண்டை போட்டி அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வெற்றி

மாவட்ட குத்துச்சண்டை போட்டி அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வெற்றி

மாவட்ட குத்துச்சண்டை போட்டி அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வெற்றி

ADDED : ஆக 09, 2026 03:00 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 09, 2026 03:00 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

அரூர்: தர்மபுரி மாவட்ட அளவிலான குத்துச்சண்டை போட்டி, தர்மபு-ரியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் நடந்தது.

இதில், சீனியர் பிரிவில், அரூர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் சுபாஷ், விஜேந்திரன், பயஸ் ஆகிய மூன்று பேரும் வெள்ளிப் பதக்கம் பெற்றனர். போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்த உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் பழனிதுரை, கலைமன்னன், வெங்கடாசலம் ஆகியோரை, பள்ளி தலைமையாசிரியர் காசிநாதன் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us