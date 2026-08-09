/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ களிமண் கடத்திய டிராக்டர் பறிமுதல்
ADDED : ஆக 09, 2026 03:01 AM
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பாலக்கோடு: தர்மபுரி மாவட்டம், பாலக்கோடு தாசில்தார் அசோக்குமார் நேற்று முன்தினம் மதியம், 12:15 மணிக்கு கனிம வளங்கள் கடத்தல் தொடர்பாக கிடைத்த ரகசிய தகவலின்படி, பி.செட்டி-ஹள்ளி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில் சோதனை மேற்-கொண்டார். அப்போது, ஜோதிஹள்ளி கிராமத்தில் மாவேரி ஏரியில், டிராக்டர் மூலம், ஒரு யூனிட் அளவிற்கு களிமண் கடத்தி சென்றது தெரியவந்தது.
அதிகாரிகளை கண்டதும் டிரைவர் டிராக்டரை நிறுத்திவிட்டு தப்-பினார். இதையடுத்து, டிராக்டரை தாசில்தார் பறிமுதல் செய்தார். அவர் புகார் படி, பாலக்கோடு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.