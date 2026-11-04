/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/அம்மனுக்கு மாவிளக்கு ஊர்வலம்
UPDATED : நவ 03, 2026 07:54 AM
ADDED : நவ 03, 2026 06:49 AM
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அரூர்; தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் அடுத்த மருதிப்பட்டியில் அமைந்துள்ள ராக்கியம்மன் கோவில், கும்பாபிஷேக விழா கடந்த செப்., 14ம் தேதி நடந்தது. தொடர்ந்து, தினமும், அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் மற்றும் அபிஷேகம் நடந்தது.
நேற்று, 48வது நாள் மண்டல பூஜை நடந்தது. இதையொட்டி, மருதிப்பட்டி பஸ் ஸ்டாப்பில் இருந்து பெண்கள் மாவிளக்கு எடுத்துச் சென்றனர். தொடர்ந்து, அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் மற்றும் பூஜை நடந்தது. இதில், ஏராளமான பக்தர்கள் அம்மனை வழிபட்டனர்.