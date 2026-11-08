மாசுகட்டுப்பாடு துறை சார்பில் மாசில்லா தீபாவளி பிரசாரம்
மாசுகட்டுப்பாடு துறை சார்பில் மாசில்லா தீபாவளி பிரசாரம்
UPDATED : நவ 07, 2026 04:48 AM
ADDED : நவ 07, 2026 03:53 AM
தர்மபுரி; தர்மபுரி மாசுகட்டுப்பாடு துறை சார்பில், மாசில்லா தீபாவளி குறித்த விழிப்புணர்வு வாகன பிரசாரம் நடந்தது. தீபாவளியை பாதுகாப்பாக கொண்டாடுவதற்கு பொதுமக்கள் குறைந்த ஒலியுடன், காற்றை மாசுபடுத்தும் தன்மையில்லாத பசுமை பட்டாசுகளை மட்டுமே வெடிக்க வேண்டும்.
அதிக ஒலி எழுப்பும் மற்றும் தொடர்ச்சியாக வெடிக்கக்கூடிய சரவெடிகளை தவிர்க்க வேண்டும் என்ற உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி, இந்தாண்டு தீபாவளி பண்டிகை தினத்தன்று, கடந்த ஆண்டு போலவே காலை, 6:00 முதல், 7:00 மணி வரையிலும் இரவு, 7:00 முதல், 8:00 மணி வரை மட்டுமே பட்டாசுகளை பாதுகாப்பாக வெடிக்க வேண்டும்.இதை மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், தர்மபுரி மாவட்ட மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் சார்பில், வாகன பிரசாரம் நேற்று துவங்கப்பட்டது. மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர் சந்திரசேகர் தொடங்கி வைத்தார். உதவி சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர் ஸ்ரீதர் மற்றும் அலுவலக பணியாளர்கள் உடனிருந்தனர்.