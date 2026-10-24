மழையில் இடிந்த பள்ளி சுற்றுச்சுவர், வீடு

UPDATED : அக் 23, 2026 06:54 AM
ADDED : அக் 23, 2026 05:46 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி பகுதியில் பெய்த தொடர் மழையால், இலக்கியம்பட்டியில் உள்ள அரசு காதுகேளாதோர் பள்ளி சுற்றுசுவர் நேற்று இடிந்து விழுந்தது.
தர்மபுரி மாவட்டத்தில் நேற்று முன்தினம் இரவு முதல், நேற்று காலை வரை பரவலாக மழை பெய்தது. இதனால் தர்மபுரி அருகே, இலக்கியம்பட்டியில் உள்ள அரசு காதுகேளாதோர் பள்ளியின் சுற்றுச்சுவர் நேற்று இடிந்து விழுந்தது. இதேபோல், இலக்கியம்பட்டி பகுதியில் அமைந்துள்ள அரசு ஆதிதிராவிடர் மாணவர் விடுதியின் முன், மழைநீர் சேறும் சகதியுமாக தேங்கி நின்றது. இதில், விடுதிக்கு செல்லும் மாணவர்கள் தேங்கிய மழைநீரில் நடந்து செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இலக்கியம்பட்டி அரசு தொடக்கப்பள்ளி வளாகத்தில் மழைநீர் குளம்போல் தேங்கி நின்றது. மழைகாலங்களில் நோய் தொற்று பரவுவதை தடுக்க, பள்ளி வளாகங்களில் மழைநீர் தேங்காதவாறு பஞ்., நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க, பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.பாப்பிரெட்டிப்பட்டியில் நேற்று முன்தினம் இரவு பலத்த மழை பெய்தது. நேற்று காலை, 6:00 மணி நிலவரப்படி, 34 மி.மீ., மழை பதிவானது. மழையால் வயல்களில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது. மழையால் பொ.மல்லாபுரம - பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சாலையில், பொம்மிடி போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே நேற்று காலை, குல்பர்கா மரம் வேரோடு சாய்ந்ததால், அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதித்தது. நெடுஞ்சாலை மற்றும் வருவாய் துறையினர் வந்து மரத்தை அப்புறப்படுத்தினர்.
இதேபோன்று, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அருகே உள்ள பட்டுகோணாம்பட்டி அடிமலைபுதுார் பகுதியை சேர்ந்த அருணாசலம் என்பவரின் மனைவி பாஞ்சாலை, 60, கூலித்தொழிலாளி. இவர் தன் குடும்பத்துடன் சிமென்ட் அட்டை போட்ட கூரை வீட்டில் வசித்து வந்தார். மழையால் வீட்டின் சுவர்களில் விரிசல் ஏற்பட்டு, சுவர்கள் இடிந்து விழுந்தது. அதிர்ஷ்டவசமாக வீட்டில் யாரும் இல்லாததால் அனைவரும் உயிர் தப்பினர். வருவாய் துறையினர் நேரில் பார்வையிட்டனர்.