அரூரில் தக்காளி விலை உயர்வு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:20 AM
அரூர்: அரூர் பகுதியில், தக்காளி விலை உயர்ந்துள்ளதால், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
தர்மபுரி மாவட்டத்தில் அரூர், மொரப்பூர், கம்பைநல்லுார், தீர்த்த-மலை, நரிப்பள்ளி உள்ளிட்ட பகுதிகளில், 3,500க்கும் மேற்-பட்ட ஏக்கரில் தக்காளி நடவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது சந்-தையில் தக்காளி விலை உயர்ந்துள்ளதால், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்இது குறித்து வியாபாரிகள் கூறியதாவது:
அரூரில் கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு வரை, 28 கிலோ எடை கொண்ட ஒரு கூடை தக்காளி, 200 ரூபாய்க்கு விற்றது. நேற்று முன்தினம் விலை அதிகரித்து ஒரு கூடை தக்காளி, 400 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது. அரூர், கம்பைநல்லுார் உள்-ளிட்ட பகுதிகளில் நிலவும் கடும் வறட்சியால் தக்காளி செடிகள் தண்ணீரின்றி காய்ந்து வருகிறது.
இதனால் விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டு, மண்டிகளுக்கு வரும் தக்கா-ளியின் வரத்து பெருமளவு குறைந்துள்ளது. மேலும், வெளிமா-வட்டங்களுக்கு தக்காளி கொண்டு செல்லப்படுகிறது. இதுவும், விலை உயர்வுக்கு காரணமாகும். தக்காளி விலை உயர்ந்துள்-ளதால், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.