தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி

ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:24 AM
அரூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் நகராட்சியில், பொதுமக்களின் பாது-காப்பு மற்றும் தெருநாய்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு நக-ராட்சி சார்பில், தெருநாய்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை மற்றும் வெறிநோய் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்-ளது.
இத்திட்டத்தின் மூலம் தெருநாய்களின் இனப்பெருக்கம், மனி-தாபிமான முறையில் கட்டுப்படுத்தப்படுவதுடன், வெறிநோய் பரவலும் தடுக்கப்படுகிறது. அரூர் நகராட்சி
பகுதியில் சுற்றிய, 213 தெருநாய்களுக்கு வெறிநோய் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது. மேலும், 115 தெருநாய்களுக்கு அறுவை சிசிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதில், நகராட்சி கமிஷனர் விஜயாஸ்ரீ, துப்புரவு ஆய்வாளர் ராஜ்-குமார், கால்நடை மருத்துவர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் ஈடுபட்-டனர்.நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியிலுள்ள அனைத்து தெருநாய்க-ளுக்கும் தடுப்பூசி செலுத்தி முடிக்கப்படும் என, நகராட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.