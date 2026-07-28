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பெண்கள் பால்குட ஊர்வலம்

பெண்கள் பால்குட ஊர்வலம்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:06 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:06 AM

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தர்மபுரி; தர்மபுரி, குப்பாகவுண்டர் தெரு மாரியம்மன் கோவில் திருவிழா நேற்று துவங்கியது. இரு நாட்கள் நடக்கும் விழாவில் நேற்று, பெண்கள் பால்குடம் ஏந்தி வழிபாடு நடத்தினர். குப்பம் கவுண்டர் விநாயகர் கோவிலில் இருந்து கடை-வீதி, அவ்வையார் அரசு பள்ளி வழியாக மீண்டும் குப்பா கவுண்டர் மாரியம்மன் கோவில் வரை பால்குட ஊர்வலம் நடந்தது.

மாரியம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக, அலங்காரம், பூஜை மற்றும் அன்னதானம் நடந்தது. கோவிலில் உபசன்னதிகள் உள்ள விநாயகர், மகாலட்சுமி, மகாவிஷ்ணு, முருக பெருமா-னுக்கும் பூஜை, சிறப்பு வழிபாடு நடந்தது.

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