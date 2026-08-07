/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ நலத்திட்ட உதவி வழங்கல்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:12 PM
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எரியோடு, ஜூலை 31-
புதுரோடு வைவேஸ்புரம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியில் முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் நினைவு நாளையொட்டி கல்வி உபகரணங்கள், மரக்கன்று நடும் விழா நடந்தது. தலைமை ஆசிரியர் தண்டபாணி தலைமை வகித்தார்.
அப்துல் கலாம் அறக்கட்டளை மாநில பொருளாளர் முருகன், நிறுவனத் தலைவர் மருதை கலாம், ஒருங்கிணைப்பாளர் விமல் கலாம், சமூக ஆர்வலர் சாந்தகுமார், ஊர் முக்கியஸ்தர் சுப்ரமணியன், ஆலோசகர் முருகானந்தம் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.