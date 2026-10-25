/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/3 டிப்பர் லாரிகள் பறிமுதல்
UPDATED : அக் 22, 2026 05:40 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:36 PM
அ நிறம் | அளவு
வடமதுரை: வடமதுரை பி.கொசவபட்டி ரோட்டில் கனிம வளத்துறை அதிகாரி ஆஞ்சலோமெர்சி தலைமையில் வாகன சோதனை நடந்தது.
அப்போது அவ்வழியே வந்த 3 டிப்பர் லாரிகளை நிறுத்தினர். உடனே டிரைவர்கள் லாரிகளை நிறுத்திவிட்டு தப்பிச்சென்றனர். சோதனையில் முறையான ஆவணங்கள் ஏதுமின்றி சட்டவிரோதமாக எம் சாண்ட் கொண்டு சென்றது தெரிந்தது. 3 லாரிகளையும் பறிமுதல் செய்து வடமதுரை போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். தப்பியோடிய 3 பேரையும் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.