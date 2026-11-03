/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/அஷ்டமி வழிபாடு
UPDATED : நவ 02, 2026 06:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:57 PM
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ரெட்டியார்சத்திரம்: தேய்பிறை அஷ்டமியை முன்னிட்டு ரெட்டியார்சத்திரம் கதிர்நரசிங்க பெருமாள் கோயிலில் சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது. மூலவர் செங்கமலவல்லி சமேத பெருமாளுக்கு திரவிய அபிஷேகம், சிறப்பு மலர் அலங்காரம், தீபாராதனைகள் நடந்தது. அனுக்கிரக பைரவருக்கு விசேஷ பூஜைகள் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர்.
செம்பட்டி கோதண்டராமர் கோயில், சின்னாளபட்டி அஞ்சலி வரத ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது.