/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/அட்மா திட்ட பயிற்சி முகாம்
UPDATED : அக் 31, 2026 07:03 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:58 PM
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கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல் தோட்டக்கலைத்துறை சார்பில் அட்மா திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கான பயிற்சி முகாம் நடந்தது.
தோட்டக்கலைத்துறை துணை இயக்குனர் சந்திரகவிதா தலைமை வகித்தார். ஆராய்ச்சி நிலைய தலைவர் சுந்தரய்யா, உதவி இயக்குனர் ஸ்வர்ணலதா, தோட்டக்கலை அலுவலர் வெற்றிவேல், அட்மா திட்ட மேலாளர் கார்த்திகேயன் பங்கேற்றனர்.
விளைநிலம் பாதுகாப்பது, இயற்கை விவசாயம், நோய் பாதுகாப்பு, மண் மாதிரி எடுத்தல், மண் பாதுகாப்பு ஆகியன குறித்து எடுத்துரைத்தனர். வடகவுஞ்சி, பூம்பாறையை சேர்ந்த ஏராளமான விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.