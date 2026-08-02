காங்., எம்.பி., பிரியங்காவுக்கு பிராமண ஸமாஜம் கண்டனம்
காங்., எம்.பி., பிரியங்காவுக்கு பிராமண ஸமாஜம் கண்டனம்
ADDED : ஆக 01, 2026 11:17 PM
பழநி: லோக்சபாவில் சென்னை ஐ.ஐ.டி., இயக்குனர் காமகோடி குறித்து அவமதிக்கும் வகையில் பேசிய காங்., எம்.பி., பிரியங்காவுக்கு தமிழ்நாடு பிராமண ஸமாஜம் கண்டனம் தெரிவித்து உள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு பிராமண ஸமாஜ தலைவர் ஹரிஹரமுத்து அய்யர் வெளியிட்ட அறிக்கை:
நாட்டின் தலைசிறந்த கல்வி நிறுவனங்களில் ஒன்றான சென்னை ஐ.ஐ.டி.,யின் இயக்குனராகவும் இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு மைக்ரோ பிராசசர் 'சக்தி' உள்ளிட்ட பல தொழில்நுட்ப சாதனைகளுக்கு பின்னால் நின்ற முன்னணி விஞ்ஞானியாகவும் உலக அளவில் அறியப்பட்டவர் பேராசிரியர் காமகோடி.
நாட்டின் கல்வி தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு தன் வாழ்நாளை அர்ப்பணித்து வரும் ஒரு ஆளுமை. அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக அவரை அவதுாறாக பேசுவது ஒட்டுமொத்த கல்வி சமூகத்திற்கும் விஞ்ஞானிகளுக்கும் இழைக்கப்படும் அவமானமாகும்.
தேசிய அளவில் கல்வித்துறை சீரமைக்க பாடுபடும் நிபுணர்களை அரசியல் லாபத்திற்காக தாக்குவதை விட்டுவிட்டு ஆக்கப்பூர்வமான விவாதங்களில் ஈடுபடுமாறு எம்.பி., பிரியங்கா, காங்., கட்சியை தமிழ்நாடு பிராமண ஸமாஜம் கேட்டுக்கொள்கிறது.
தமிழ்நாட்டின் பெருமைமிகு அடையாளமாக அறிவியல் அறிஞராக விளங்கும் பேராசிரியர் காமகோடிக்கு எதிரான அவதுாறு கருத்துக்களை பிரியங்கா உடனடியாக வாபஸ் பெற்று நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறோம்.
ஸ்ரீதர்வேம்பு பாராட்டி யது வரவேற்கத்தக்கது: நாட்டின் கல்வித்துறையில் சீர்திருத்தங்களை ஏற்படுத்த குறிப்பாக கிராமப்புற மாணவர்களின் திறன்களை மேம்படுத்த தொடர் முயற்சி மேற்கொண்டு வந்த மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தன் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ள சூழலில் நாட்டின் நலனை முன் நிறுத்தி அவர் நடந்து கொண்ட முறையை சோஹோ நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு பாராட்டி இருப்பதை தமிழ்நாடு பிராமண ஸமாஜம் முழுமையாக வரவேற்கிறது.
கிராமப்புற இளைஞர்களின் கல்வி, திறன் மேம்பாடு குறித்து அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ஆற்றிய உழைப்பையும் தேசத்தை முதன்மையாக கருதி அவர் எடுத்த முடிவுகளையும் ஸ்ரீதர் வேம்பு சுட்டிக்காட்டி உள்ளது மிகவும் பொருத்தமானது.இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.